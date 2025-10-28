Es seguro viajar a Mazatlán: Hoteleros

Recomiendan viajar de día; hay presencia de Sedena y GN

Es seguro viajar a Mazatlán, recientemente la carretera ha sido objeto de mantenimiento, se cuenta con puntos de auxilio y presencia de la Guardia Nacional en diversos tramos, dio a conocer José Gámez Valles, director de Ventas del hotel Pueblo Bonito.

Externó que es recomendable que los viajes al vecino puerto se hagan de día, no es necesario contemplar la salida muy temprano o de madrugada, pues por norma todos los hoteles tienen estipuladó el registro de húespedes y entrega de habitaciones a partir de las 3:00 de la tarde.

“Solo los hoteles que ofrecen el servicio de todo incluido permiten el registro de llegada a partir de las 12:00 del día, en caso de que la habitación no esté lista se les coloca el brazalete y pueden hacer uso de las instalaciones mientras pasan a dejar sus maletas”, dijo.

Igualmente al terminar su estancia en el vecino puerto deben regresar de día, pues esto brinda seguridad a los viajeros, “hay muchos puntos de revisión a lo largo de la carretera, por el daño natural de atravesar la Sierra ya han sido recientemete objeto de mantenimiento algunos puentes y túneles”.

Finalmente, Gámez Valles agregó que se cuenta con puntos de auxilio, además de la presencia de elemenos de la Guardia Nacional y Secretaría de Defensa, por lo que es seguro viajar.