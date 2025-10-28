Invitan a formar parte de la campaña de vacunación

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, invita a la población a participar en la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, para protegerse de infecciones respiratorias y evitar complicaciones por influenza, covid-19 y neumococo durante los meses fríos.

Esta campaña se desarrolla entre octubre de 2025 y hasta el 3 de abril de 2026. Las vacunas son seguras y están disponibles de manera gratuita en las unidades médicas del sector público.

Las dosis contra influenza, neumococo y covid-19 tienen como objetivo prioritario a:

Niñas y niños menores de cinco años, personas de 60 años y más, personas con enfermedades de riesgo y personal de salud, personas embarazadas con excepción del biológico contra neumococo.

En la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 participan todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud: Secretaría de Salud, IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y las Secretarías de Salud de las entidades federativas, con el acompañamiento del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).

Todas las vacunas de esta campaña son seguras, gratuitas y salvan vidas.