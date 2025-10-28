Se suspende audiencia de Anabel Meza; se reprograma para el próximo viernes

Durango, Dgo.— La audiencia de Anabel Meza, mujer implicada en el caso de la bebé sustraída del Hospital Materno Infantil, fue suspendida este día y pospuesta para el próximo viernes, de acuerdo con información proporcionada por su defensa.

La suspensión ocurrió por cuestiones administrativas del proceso, por lo que la audiencia no pudo llevarse a cabo en los tiempos establecidos. La defensa de Meza aseguró que la reprogramación permitirá contar con los elementos necesarios para la correcta exposición del caso.

Familiares de la mujer permanecieron en las inmediaciones de los juzgados exigiendo que se respeten sus derechos y reiterando que Anabel es inocente, pues —según relataron— fue retenida como parte de las investigaciones sin contar con pruebas que la involucraran directamente.

La nueva audiencia quedó fijada para el próximo viernes, donde se espera que la autoridad determine la situación jurídica de Anabel Meza.

Seguiremos informando.