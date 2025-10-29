Cae $6.3% la actividad económica de Durango 

Durango, Dgo.

La actividad económica de Durango registró una contracción anual del 6.3% en el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este retroceso coloca a Durango en el lugar 29 a nivel nacional en cuanto a la variación total de la actividad económica del país.

Desplome de actividades secundarias

La principal causa de esta caída fue el retroceso en las actividades secundarias (que incluyen minería, manufacturas, construcción y electricidad).

Este sector registró una estrepitosa caída anual del 15.7%

La disminución en las actividades secundarias restó 6.7 puntos porcentuales a la variación total del estado .

. Con este resultado, Durango se ubicó en el lugar 30 de las 32 entidades federativas en el rubro de actividades secundarias6 .

Primarias y terciarias mantienen crecimiento

A pesar del mal desempeño industrial, los otros sectores de la economía estatal mostraron un crecimiento, aunque insuficiente para compensar el desplome secundario:

Las actividades primarias (agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza) reportaron un incremento anual del 2.6% Con este avance, Durango se situó en el lugar 19 a nivel nacional .

. Las actividades terciarias (servicios, comercio, distribución y gobierno) crecieron un leve $0.4% , ubicando al estado en el lugar 17 a nivel nacional en este rubro .

El INEGI aclara que el dato anual del ITAEE es un resultado preliminar que muestra la tendencia del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE)+

Finalmente, en el segundo trimestre de 2025, debido a la caída de 6.3 % en el total de la actividad económica, Durango se ubicó en el lugar 29, con -0.08 puntos porcentuales con respecto a la variación nacional.