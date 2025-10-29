Celebran 65 años de formación de Ingenieros Químicos en el ITD

Con un acto solemne y teniendo como sede el auditorio de la Sección 12 del SNTE, el Instituto Tecnológico de Durango inauguró el Congreso Nacional de Ingeniería Química, CONIQ 2025 “Ing. José Alberto Córdova Quiñones”, en el marco del 65 aniversario de la carrera de Ingeniería Química, una de las más emblemáticas y de mayor tradición académica del ITD.

El objetivo general del congreso es promover la formación integral y el desarrollo profesional de los futuros ingenieros químicos, fortaleciendo la vinculación académica, científica y tecnológica con expertos del sector, y fomentando la innovación, la investigación y la sostenibilidad en la práctica de la ingeniería.

La declaratoria inaugural estuvo a cargo del director del ITD, Dr. Guillermo de Anda Rodríguez, quien felicitó a la comunidad académica por mantener el liderazgo nacional en esta disciplina y refrendó el compromiso institucional con la innovación, la calidad y la vinculación profesional.

La Mtra. Alma Citlalli Vázquez Moreno, jefa del Departamento de Ingenierías Química y Bioquímica, dio la bienvenida a las y los participantes, destacando el orgullo de celebrar seis décadas y media de formación de profesionistas que han contribuido al desarrollo industrial y científico del país.

Por su parte, el I.Q. Eduardo Porras Bolívar, decano de la Academia de Ingeniería Química, presentó la exposición de motivos, subrayando la relevancia del congreso como un punto de encuentro para la actualización y el intercambio de conocimientos entre la comunidad académica y profesional.

Durante la ceremonia se rindió un emotivo homenaje al Ing. José Alberto Córdova Quiñones, figura distinguida cuya trayectoria ha dejado una huella profunda en el ámbito académico y en la formación de generaciones de ingenieros químicos. En su honor, el congreso lleva su nombre como reconocimiento a su dedicación, liderazgo y contribución al fortalecimiento de la Ingeniería Química en México.

Asimismo, se entregó un reconocimiento a la Academia de Ingeniería Química por sus 65 años de labor ininterrumpida, impulsando la excelencia educativa y el compromiso con el desarrollo sostenible del país.

Como parte del programa, se disfrutó una intervención artística a cargo de la I.Q. Mayte Barnier Salinas, brindando un emotivo cierre al acto inaugural.

El CONIQ 2025 se desarrollará del 27 al 31 de octubre, con una sólida agenda de actividades académicas, entre ellas conferencias magistrales, talleres especializados y prácticas experimentales, que permitirán a las y los asistentes fortalecer sus competencias y conocer las tendencias actuales en la ingeniería química moderna.

Con este congreso, el ITD celebra 65 años de historia, conocimiento y orgullo guinda, reafirmando su compromiso con la excelencia académica y el liderazgo científico del TecNM.