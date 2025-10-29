Dejaron la puerta de la casa abierta y les robaron

Durango, Dgo.

Un o una delincuente robó algo de morralla y un par de monederos con 800 pesos en efectivo tras encontrar abierta la puerta de un domicilio del fraccionamiento Villas del Guadiana; la víctima se estaba bañando cuando ocurrió el atraco.

Los hechos ocurrieron en la calle Mira del fraccionamiento Villas del Guadiana III durante la mañana de este martes.

De acuerdo a la afectada, una señora de 51 años de edad, ella se estaba bañando cuando su hija salió a la tienda y dejó la puerta abierta. Eso lo aprovechó un hombre o mujer que decidió entrar hasta la sala y tomar lo que no le pertenece.

Cuando la víctima terminó su baño se dio cuenta de los faltantes, le preguntó a su hija y ella le confirmó el descuido que le permitió entrar a la persona ajena.

Tras el robo, se pidió apoyo policial y acudieron al lugar elementos de la Policía Municipal, pero no fue posible localizar a sospechoso en los alrededores; se le recomendó a la afectada denunciar, dado que además de los monederos, se llevaron algunas tarjetas e identificaciones.

Es de apuntar que, por alguna razón, el delincuente dejó abandonada una sudadera en el patio frontal de la vivienda en la que ocurrió el ilícito.