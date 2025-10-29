Detuvieron a “El Husky” por robar a su vecino de Río Dorado

Durango, Dgo.

Un quincuagenario desempleado fue detenido luego de robar una televisión de un departamento del fraccionamiento Río Dorado; el presunto delincuente también vive en dicho asentamiento.

El asegurado es un individuo identificado como Juan Manuel S., quien tiene 53 años de edad y dijo ser apodado “El Husky”.

Fue el lunes cuando el afectado, un hombre de 44 años de edad, se acercó a la casa de uno de sus vecinos en el edificio J de Río Dorado y, como no tardaría, dejó su puerta entreabierta.

Esto lo aprovechó “El Husky” para ingresar y tomar una televisión que estaba montada sobre un mueble, para enseguida dirigirse a la calle a toda prisa.

Sin embargo, el afectado regresaba justo en ese momento y logró tomarlo, lo que derivó en un forcejeo; instantes después pasó la Policía Municipal y la víctima le hizo señales a los oficiales.

Los agentes se acercaron y, ante el señalamiento directo, procedieron al arresto; el tipo tenía consigo una televisión de 42 pulgadas, que fue entregada junto con él al agente del Ministerio Público para su procesamiento.