Ilegal exigir actas de nacimiento actualizadas

En los trámites que se realizan en dependencias de los distintos órdenes de gobierno, no se deben exigir actas de nacimiento actualizadas a los ciudadanos, pues no existe alguna ley o reglamento que así lo establezca, señaló la diputada Georgina Solorio.

La legisladora por Morena puntualizó que se trata de algo que deben conocer los ciudadanos, “que existe un Código Civil en nuestro estado, en donde no les debe exigir ninguna institución pública o privada, un acta de nacimiento actualizada”, dijo.

Agregó que las que se encuentren en buen estado, aunque sean antiguas, las personas tienen derecho a presentarlas y por ninguna razón se les tienen que pedir actualizadas, pues se trata de algo que avala el Código Civil.

Al mismo tiempo, la diputada puntualizó que presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del estado, para que se apliquen sanciones a quienes exigen actas de nacimiento en formato actualizado, para la realización de algún trámite.

Con respecto a la forma como se puede hacer este planteamiento, la legisladora pidió a los ciudadanos levantar la voz ante estos casos, “precisamente si hay un caso y un ciudadano valiente, que quiere exponer a la institución que realiza esta exigencia, puede hacerlo, nosotros como diputados nos encargamos de decirles cuál es su derecho”, recalcó Georgina Solorio, al indicar que también se le hará saber a la institución que no puede obligar a ningún ciudadano a presentar un acta nueva, con un nuevo formato.