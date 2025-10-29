Preocupa cierre de empresas por regulaciones laborales: Canaco

Se presentan casos en el norte del país, señala

Debido a la situación económica que se presenta actualmente en el país, se prevé un cierre de años complicado, al igual que el inicio del 2026, por lo que se pedirá al gobierno federal que analice las regulaciones que llegan, para que puedan frenar esta pérdida de inversiones, señaló el presidente de Canaco Durango, Sergio Sánchez.

Agregó que esta situación se complica, a causa de un fenómeno que se presenta en varios estados de la República, principalmente del norte, donde se comienzan a ir algunas empresas, la mayoría industrias, “esto impacta por toda la cantidad de regulaciones que afectan a la parte patronal y empresarial en los últimos años”.

Puntualizó que se trata de información proporcionada por la Confederación, para indicar que en el caso específico de Durango todavía no se detecta esta situación y tampoco se tienen anuncios al respecto, por lo que se espera que las empresas puedan mantenerse en la entidad.

“Este fenómeno se observa más en la parte norte del país, donde muchas empresas comienzan a cerrar o anuncian la posibilidad de cierre, por las presiones que tienen por su cartera laboral”, dijo.