Proponen municipalización de fraccionamientos por etapas

Las municipalizaciones por conceptos que se pueden hacer en los fraccionamientos, permiten avanzar en este proceso en los desarrollos donde no se tienen todos los dictámenes que establecen los reglamentos, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Salvador Chávez.

Al referirse a fraccionamientos que no están municipalizados y la decisión de las autoridades de no otorgar permisos a los desarrolladores de vivienda que tengan espacios sin regularizar, el presidente de la Cámara puntualizó que más que un castigo, se trata de un tema administrativo.

Puntualizó que hasta el momento solamente un socio de este organismo se encuentra en tal situación, si bien reconoció que se trata de una determinación de las autoridades que ha ocasionado inconformidades y reclamos por parte los habitantes de los desarrollos.

Recordó que, anteriormente, los desarrolladores tenían que reunir una serie de dictámenes y hacerlos coincidir en tiempo, para poder solicitar la municipalización de un fraccionamiento, pero se dificultaba este proceso, porque muchos tienen vigencia de uno a dos meses.

Ante tal situación, se solicitaron cambios en la reglamentación para que se puedan hacer municipalizaciones por concepto, “por ejemplo la municipalización ante Obras Públicas de pavimentos y banquetas, de redes de agua potable y drenaje de AMD, las áreas verdes o el alumbrado en Servicios Públicos, lo que permite avanzar en este proceso”, dijo el presidente de Canadevi.

Ante esta opción que se tiene, indicó que los socios de la Cámara están enterados y de acuerdo con que se cumpla con la ley, para no tener que llegar a sanciones como la suspensión de trámites de nuevas autorizaciones.