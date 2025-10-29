Se congela La Rosilla, amanecieron a -6°C

Guanaceví, Dgo.

La sierra de Durango registró temperaturas extremadamente frías este miércoles, cubriendo de blanco los paisajes en la comunidad de La Rosilla, municipio de Guanaceví, donde el termómetro descendió hasta los -6 grados centígrados a causa de una intensa helada.

Este marcado descenso térmico se debe al desplazamiento del Frente Frío número 11 sobre la vertiente del Golfo de México y a la masa de aire polar asociada, que ocasiona un notable descenso de temperaturas en gran parte del país, con probabilidad de heladas en estados de la Mesa del Norte, incluyendo Durango.

Pronóstico para la Ciudad de Durango

Mientras la sierra padece el frío extremo, la capital duranguense sentirá el frío al amanecer, con tardes cálidas:

Temperatura Mínima (Miércoles): Se prevé una temperatura mínima fría de 8 a 9 grados

Temperatura Máxima (Miércoles): Al mediodía, el ambiente será cálido con una máxima de 26 a 27 grados

Viento: Se esperan rachas máximas moderadas de 20 a 30km/h

Lluvias: La entidad de Durango presenta sin probabilidad de lluvia.

Pronóstico Extendido

El frío continuará siendo más intenso al amanecer del jueves, aunque las lluvias seguirán siendo escasas. Debido al frente frío núm. 11 se desplazará sobre la vertiente del golfo de México y la masa de aire polar que afecta al país.