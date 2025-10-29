SEDENA asegura metanfetamina valuada en $68 millones en Tamazula

Tamazula, Dgo.

Elementos del Ejército Mexicano (SEDENA) asestaron un fuerte golpe a la delincuencia organizada al asegurar un considerable cargamento de metanfetamina y equipo para su elaboración en el municipio de Tamazula, Durango.

En el marco de los trabajos contra la producción y tráfico de drogas, el personal militar localizó un área de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas.

El decomiso incluye:

Droga Asegurada: 2,800 litros y 550 kilogramos de metanfetamina (conocida como cristal).

Equipo Decomisado: Un reactor de síntesis orgánica y un destilador, utilizados para el procesamiento de la droga.

El costo de la droga asegurada fue estimado por las autoridades en 68 millones de pesos, lo que representa una importante afectación a la estructura financiera de los grupos delictivos que operan en la región.

Las autoridades federales pusieron a disposición del Ministerio Público Federal tanto la droga como el equipo asegurado para dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente y continuar con las indagatorias contra la producción y tráfico de narcóticos.

La información fue notificada esta mañana por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de su área de Comunicación Social.