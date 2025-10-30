+ Honda para producción de CRV en Celaya

+ También baja la economía de mexicanos

+ Cada vez más lejos las fábricas de Durango

+ Óscar Galván debería protestar por su papelazo

+ Entonces que retiren camaras del C-5

“El primer acto de corrupción de un funcionario en el gobierno es aceptar un cargo para el que no tiene preparación, capacidad y eficiencia…”

Juan Pueblo

Honda de México, que produce unas 200 mil CRV’s al año, ha suspendido por tiempo indefinido sus actividades en Celaya, Gto., y miles de trabajadores han quedado sin productividad…..CAUSAS.- Las aparentes causas del cierre indefinido son la falta de chips electrónicos que produce una empresa holandesa y que también ha interrumpido su producción por razones diversas, pero que mucho incide en la productividad mexicana…..DINEROS.- La paralización de la actividad de Honda, de una o de otra manera afectará a la planta laboral y a su vez provocará una depresión económica en el país que nos alcanzará también a nosotros…..ESPERA.- La espera de las grandes firmas que se esperan o esperaban para Durango, se quedarán como el chinito, nomás milando. Viendo pasar el progreso en otros estados como Jalisco y Nuevo León. Este último, ya hemos comentado, está construyendo un larguísimo paso superior para alivianar la vialidad de por sí congestionada de los distintos puntos de Monterrey. Jalisco, no obstante ser una de las entidades con más recursos provenientes de la Federación, se ha rezagado un poco. O por lo menos no se ven las obras que sí pueden observarse y que estorban mucho en Monterrey, pero que nos habla de la pujanza de Nuevo León, que ya sorprendió a propios y a extraños con la construcción de su propia carretera hasta el puente internacional Colombia. Son decenas de kilómetros a base de concreto por el que ya no es necesario cruzar por el estado de Tamaulipas, además de que el camino denominado La Gloria Colombia está protegido por policías de los tres niveles de gobierno, lo que ha impedido la incursión de grupos armados provenientes del vecino estado y a la larga significa un importante nivel de seguridad en Nuevo León…..TRISTEZAS.- Ya les comenté que me gusta mucho salir de mi tierra para medir el avance de otras entidades y el rezago de nuestro terruño, que sigue siendo exportador de tristezas e importador de pobreza, como dijo Chumel Torres…..PATIÑO.- Ya en serio, Óscar Galván, secretario de Seguridad en el estado, se está consolidando como el “patiño” de la administración estatal. Alguien lo ha seleccionado para que aparezca siempre justificando lo injustificable de la administración estatal. Eso de la bolsita con “monedas” lo ha ubicado en el más alarmante de los ridículos ante la sociedad, pero no es la primera vez que sale a exhibirse. Ya debía quejarse del papel tan lamentable que ha tenido que asumir un día sí y el otro también…..RATONES.- Los que saben aseguran que las misas celebradas en el Templo de San Judas Tadeo estuvieron infestadas de ratones de dos patas que hicieron de las suyas, expropiaron no menos billeteras y otras propiedades de valor. Ojalá que la autoridad le mida bien el agua a los camotes e impida que los robateros sigan operando en un lugar tan sagrado. No se vale que algunos desvergonzados “trabajen” delante de San Juditas. Claro que vendrá la justicia divina, pero esa todavía tarda….. RACERO.- O sea que si la policía insiste en que se retiren las cámaras de seguridad que estén registrando lo que sucede en los alrededores, disque por agraviar a la gente cuando le toma la cara y otras características, entonces que también se retire el sistema de videovigilancia del C-5, porque ése es el principal testigo de nuestros movimiento, de todos, y también viola nuestros derechos a la privacidad.

Saludos