Desaparecen cuatro duranguenses en Chihuahua

Chihuahua, Chih.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua se encuentra investigando la desaparición de cuatro hombres originarios de Durango, quienes fueron vistos por última vez tras salir de un hotel en la capital chihuahuense.

Tres de los hombres desaparecieron el pasado 29 de octubre después de abandonar el hotel Marrod, ubicado en la colonia Deportistas.

Los desaparecidos el 29 de octubre son:

Ezequiel Corral Acuña, de 35 años.

Juan Corral Acuña, de 36 años.

Jair Núñez Gandarilla, de 40 años.

Las autoridades señalaron que el cuarto hombre, Jesús Román De Santiago, de 41 años, fue reportado como desaparecido también el 29 de octubre, pero a el lo recogieron en su domicilio en la colonia Dale, y también es originario de Durango.

Según los reportes, los tres hombres Corral Acuña y Núñez Gandarilla se encontraban en la ciudad de Chihuahua por motivos de negocios, pues tienen tiendas de abarrotes. La última vez que fueron vistos fue al abandonar el hotel Marrod y desde entonces se desconoce su paradero.

Las autoridades han proporcionado los siguientes detalles físicos para facilitar su localización:

Ezequiel Corral Acuña: Complexión robusta, cabello negro corto y lacio, ojos café oscuro y tez trigueña.

Juan Corral Acuña: Cabello castaño oscuro, ojos café claro, barba y bigote.

Jair Núñez Gandarilla: Presenta una cicatriz en la ceja derecha, un lunar bajo el ojo izquierdo, cabello negro corto, ojos café claro y tez trigueña.

Jesús Román De Santiago: 41 años de edad (desaparecido al salir de su casa).

Familiares y amigos han difundido las fotografías y descripciones en redes sociales. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua solicita la colaboración de la ciudadanía para localizarlos.

Cualquier información sobre el paradero de los cuatro duranguenses puede reportarse al número de emergencias 911 o mediante la denuncia anónima 089.