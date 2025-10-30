Frente frío 11 mantiene mañanas gélidas y fuertes rachas de viento en Durango

Victoria de Durango, Dgo.

El Frente Frío número 11 y su masa de aire polar asociada continúan afectando al norte del país, manteniendo un marcado descenso en las temperaturas de Durango con posibilidad de heladas en las zonas serranas.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reportó que para este jueves 30 de octubre de 2025, el descenso de temperatura será notable al amanecer, aunque las tardes se mantendrán cálidas2.

Pronóstico para la Ciudad de Durango (Jueves 30 de Octubre)

Temperatura Mínima: Se prevé un amanecer frío , con temperaturas entre 7 a 8 . (La mínima registrada el miércoles fue de 7.7 .

. (La mínima registrada el miércoles fue de . Temperatura Máxima: El ambiente será cálido al mediodía y tarde, alcanzando valores entre 28 a 29 C . (La máxima registrada el miércoles fue de 26.7C ) .

. (La máxima registrada el miércoles fue de ) . Viento: Se esperan rachas máximas moderadamente fuertes de 30 a 40 km/h en gran parte del estado .

. Lluvias: Existe probabilidad de lluvias aisladas y ligeras únicamente en la sierra occidental.

Pronóstico Extendido a Días Próximos

El descenso de las temperaturas persistirá en las mañanas de los próximos días, mientras que el viento seguirá siendo un factor.