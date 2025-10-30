Inicia Profeco operativo por Día de Muertos

A partir del martes 28 de octubre y hasta el domingo 2 de noviembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevará a cabo el Programa “Fieles Difuntos y Día de Muertos 2025”, mediante el que se vigilará el cumplimiento de las disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), por parte de proveedores de bienes, productos y servicios alusivos a esta temporada.

Como parte de estos trabajos de verificación, personal de la dependencia y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) en el país, vigilarán diferentes giros comerciales como: tiendas de autoservicios, departamentales y de conveniencia; tiendas de disfraces, carnicerías, pollerías, tiendas de artículos religiosos, dulcerías, panaderías, estacionamientos públicos, expendios de cerveza, expendios de chiles secos, moles y semillas; expendios de masa de maíz y nixtamal; tortillerías, expendios de materias primas, parques de diversiones, centros de espectáculos, papelerías, recauderías, fruterías, abarrotes, misceláneas y cremerías.

La Profeco, además de colocar preciadores y decálogos, también instalará módulos de atención en puntos estratégicos para brindar orientación y atender quejas. De igual forma, se verificará que los instrumentos de medición utilizados en las transacciones comerciales, como básculas y relojes registradores de tiempo, se encuentren debidamente calibrados, a fin de evitar que se afecten los derechos y la economía de las personas consumidoras.

Con estas acciones la Procuraduría refrenda su compromiso de promover y proteger los derechos de las y los consumidores por lo que ante cualquier abuso o irregularidad pone a su disposición el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.