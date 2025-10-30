jueves, octubre 30, 2025

Obituario 30 de octubre de 2025

FUNERALES HERNÁNDEZ (ANALCO)

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo de  la  Maestra Josefina Negrete Vallejo, de 93  años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está  velando el cuerpo del Sr. Jesús Margarito Reyes Sariñana, de  74 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala clásica B se está velando el cuerpo del  R.N. José Israel Soriano Ortiz, sus honras y sepelio están  pendientes 

En sala clásica A se está velando el cuerpo de la Sra. Lydia Enriqueta Jacobo Martínez, sus honras y sepelio están  pendientes 

FUNERALES HERNÁNDEZ (CENTRO)

En sala Rosario se está velando el cuerpo del Sr. Julián Domínguez Martínez, de 93 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala 1 se está velando el cuerpo de la Joven  Helen Consuelo Reyes Orozco, de 28 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO (ANALCO)

En domicilio conocido en localidad 5 de Febrero, Durango., se está velando el cuerpo de  la Sra. Rosa González Gómez, de 93 años, sus honras y sepelio están pendientes 

