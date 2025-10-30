Participa ITD en el Regional ENECB

El Instituto Tecnológico de Durango participa en la Segunda Etapa del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas y Ciencias Económico-Administrativas (ENECB) 2025, con la representación de dos equipos integrados por sobresalientes estudiantes que pondrán a prueba sus conocimientos, habilidades y compromiso con la excelencia académica.

Durante una evaluación de 180 minutos, las y los participantes compiten con representantes de 21 Institutos Tecnológicos pertenecientes a la Región 3, con el propósito de obtener los promedios más altos que les permitan avanzar a la etapa Nacional, donde convergen los finalistas de las instituciones pertenecientes al Tecnológico Nacional de México.

Con el acompañamiento académico del Ing. Héctor Solís Flores, jefe del Departamento de Ciencias Básicas, la Mtra. Celida Cordova Navarro, jefa del Departamento de Ciencias Económico Administrativas y del Ing. Agustín Cervantes Gómez como asesor académico, las y los estudiantes representan con distinción al Tecnológico de Durango en las siguientes áreas:

Ciencias Básicas: Gerardo Israel García, Roberto Rodríguez Salas, José Manuel Vázquez, Jesús Sebastián Berumen, Axel Aarón Arias, Andrea Lara Orozco y Pablo Gabriel Ibarra Alvarado.

Ciencias Económico-Administrativas: Karen Paola Valverde Molina, Gerardo Mejía Eugure, Eduardo Loredo Salazar, Rosa Danira Lares Tapia y Diego Orlando Luna Sanguino.

Con conocimiento, disciplina y dedicación, las y los jóvenes del Instituto Tecnológico de Durango reafirman el compromiso de la comunidad guinda-blanca con la formación integral y la búsqueda constante de la excelencia.