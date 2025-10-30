Pasará 4 años preso por viajar armado en su camioneta

Peñón Blanco, Dgo.

Caso dos meses después de su detención en la carretera Durango – Gómez Palacio, por la que circulaba a bordo de su camioneta portando un arma de fuego cargada, fue sentenciado un sujeto cuyo arresto realizó la Guardia Nacional.

Se trata de Heriberto A., a quien el juez le impuso una pena de cárcel de más de cuatro años, según informó la Fiscalía General de la República.

Según el informe oficial, los hechos ocurrieron en los últimos días de agosto de este 2025, cuando oficiales de la mencionada corporación notaron un vehículo con polarizado excesivo, por lo que marcaron el alto a su conductor. Esto ocurrió en el kilómetro 142 de la vía ya mencionada.

La inspección de rutina arrojó como resultado que el varón portaba una pistola sin registro, en cuyo cargador había cuatro cartuchos útiles, por lo que lo aseguraron de inmediato y lo entregaron en la delegación de la Fiscalía General de la República.

A través de un procedimiento abreviado, se le fijó la sentencia de 4 años de cárcel y una multa de 80 unidades de medida y actualización, equivalente a 9 mil 051 pesos con 20 centavos.