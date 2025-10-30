Presas de Durango se mantienen por encima del 50 % de su capacidad

Victoria de Durango, Dgo

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó hoy el estado de almacenamiento de las principales presas en la entidad, destacando que el volumen total se mantiene por encima de los dos mil millones de metros cúbicos, a pesar de una ligera disminución reciente.

El almacenamiento total conjunto de las presas de Durango alcanzó los 2 mil 19 millones 261 mil metros cúbicos (2,019.261 M3). Este volumen se reporta sobre una capacidad total de 3 mil 911 millones 463 mil metros cúbicos.

La evolución en el periodo reportado mostró una disminución de 0.546 millones de metros cúbicos en el almacenamiento total3.

Presas al Máximo de su Capacidad

Las presas más pequeñas de la entidad se mantienen completamente llenas o por encima de su capacidad de almacenamiento:

La presa Santiago Bayacora registra un 100.2 % de llenado .

. La presa Peña del Águila se ubica en un 100.6 % de llenado .

. La presa Santa Elena se encuentra en un 99.3 % de llenado .

. La presa Caboraca se encuentra en un 99.1 % de llenado .

. La presa Guadalupe Victoria y Francisco Villa reportan un 97.2 % de llenado cada una8 .

Situación de las presas de riego

En cuanto a las dos presas de mayor capacidad, fundamentales para el riego, sus niveles son:

Lázaro Cárdenas (El Palmito): Reporta un almacenamiento de 1,342.061 Mm3 , lo que equivale a un 45.4 % de su capacidad total .

. Francisco Zarco: Se ubica en un 63.8 % de llenado, con un almacenamiento actual de 197.302Mm .

Contexto climatológico

En el contexto de las bajas temperaturas que se registran en la Mesa del Norte, las estaciones climatológicas de la sierra reportaron valores gélidos:

La estación de Sardinas registró una mínima de -2.0C .

. La estación de La Rosilla reportó la temperatura más baja con $-3.0 C .

. En la ciudad de Durango, el Observatorio Meteorológico registró una temperatura máxima de 26.7C y una mínima de 7.6C .