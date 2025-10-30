Prevén comercios un cierre de año complicado

Debido a la situación económica que se presenta actualmente en el país, se prevé un cierre de años complicado, al igual que el inicio del 2026, por lo que se pedirá al Gobierno Federal que analice las regulaciones que llegan, para que puedan frenar esta pérdida de inversiones, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, Sergio Sánchez.

Agregó que esta situación se complica, a causa de un fenómeno que se presenta en varios estados de la República, principalmente del norte, donde se comienzan a ir algunas empresas, la mayoría industrias.

“Esto impacta por toda la cantidad de regulaciones que afectan a la parte patronal y empresarial en los últimos años”, dijo el dirigente de los comerciantes locales.

Puntualizó que se trata de información proporcionada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, para indicar que en el caso específico de Durango todavía no se detecta esta situación y tampoco se tienen anuncios al respecto, por lo que se espera que las empresas puedan mantenerse en la entidad.

“Este fenómeno se observa más en la parte norte del país, donde muchas empresas comienzan a cerrar o anuncian la posibilidad de cierre, por las presiones que tienen por su cartera laboral”, expuso.

El dirigente del comercio organizado puntualizó que se trata de una situación que también puede afectar en esta actividad económica, pero se insistirá ante los gobiernos para que busquen una solución y detengan este comportamiento.

Finalmente, puntualizó que se espera este problema no se presente todavía en el caso de Durango, para que se puedan mantener las empresas que se tienen actualmente y, con ello, se fortalezca la economía en la entidad.