Sufre por las secuelas de un flamazo e intentó quitarse la vida

Durango, Dgo.

Policías contuvieron a un hombre adulto que, el miércoles, subió a un puente peatonal con la intención de causarse daño; según explicó, las secuelas de un accidente doméstico le causan el sufrimiento que provocó la fuerte crisis.

La víctima es un hombre de 45 años de edad, cuyos datos personales están reservados, cuyo rescate hicieron agentes en activo y cadetes en formación en el Puente de Analco, ubicado sobre el bulevar Dolores del Río.

Fueron ciudadanos quienes reportaron a los agentes la presencia del varón en crisis, por lo que de inmediato se acercaron al lugar e iniciaron un diálogo al que después se sumó personal especializado de la Línea Amarilla.

Tras un breve diálogo, el adulto accedió a descender para recibir atención especializada, que se brinda ya el Hospital de Salud Mental.

Según la propia narrativa del paciente, problemas de salud, tales como una hernia de disco, hipertensión y las quemaduras sufridas en un flamazo de gas, han mermado su calidad de visa, lo que lo llevó a una fuerte depresión.