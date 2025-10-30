Talento del ITD presente en Feria Mexicana de Ciencias

El Instituto Tecnológico de Durango participó en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería FEMECI 2025, organizada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, presentando proyectos que reflejan el compromiso, la creatividad y la capacidad de innovación de la comunidad académica.

Los proyectos participantes son: Energy Plastic, asesor Ing. Salvador Davis Rodríguez, colaboradora Mtra. Eira Olivia Villarreal, integrantes Eloy Chávez, Álvaro Rivas y Daniel Guzmán.

Carpyel, asesor Ing. Salvador Davis Rodríguez, colaborador Dr. José Manuel Pensaben Esquivel, integrantes Carolina Aguirre, Fátima Cabrera y Bianca Núñez.

Tecnología sustentable para mejorar la productividad agrícola en zonas semidesérticas y de temporal, asesor Ing. Salvador Davis Rodríguez, colaboradora Mtra. Zayda Mabel Valenzuela Mena, integrantes: Ethan Carrizosa, Kevin Zamora y Fernando Domínguez.

Felicitamos a los estudiantes y asesores que representaron al Tecnológico de Durango, impulsando soluciones científicas y tecnológicas con impacto positivo para nuestra sociedad.