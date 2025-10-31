Arrestaron a un par de revoltosos afuera de la Casita de Paja

Durango, Dgo.

Un par de jóvenes que se excedieron de tragos fueron detenidos por la Policía Municipal tras iniciar un pleito en un conocido bar del centro de la ciudad; aunque su intento de riña no prosperó, acabaron a disposición del Juez Cívico.

Los asegurados son el músico Alejandro M., de 24 años de edad; y su vecino de la colonia Villa de Guadalupe, Diego Yahir, de 21, cuyo arresto ocurrió al exterior del bar denominado “Casita de Paja”.

Fue durante la madrugada de este viernes cuando el personal del establecimiento pidió ayuda policial ante la conducta de ambos, que aunque habían sido expulsados del interior, seguían agresivos afuera.

Al arribar, los agentes se encontraron con ambos en medio de una conducta bélica, por lo que no les quedó otra que esposarlos y subirlos a una patrulla de la Policía Municipal.

Alejandro y Diego fueron puestos a disposición del Juez Cívico, que ordenó para ambos un arresto administrativo de 36 horas.