+ Los canales televisivos se adelantan al juez

+ Pisotean presunción de inocencia de Anabel

+ Otra anomalía violada de nuevo a detenida

+ Y si sumamos los yerros, aun es culpable?

+ El juez debe ser empático si no halla culpas

“No escribas ni publiques como periodista lo que no puedes sostener como hombre…”

Francisco Zarco Mateos

Otra vez volvieron a pisotear los derechos de la señora Anabel, afanadora del hospital Materno Infantil, dado que el juez de control no había dado su veredicto y los canales de televisión ya habían sentenciado: ¡culpable¡…..PRISAS.- Alguien tenía prisa por que a la señora Anabel Meza se le decretara la vinculación a proceso, pero es real lo anotado, que los reporteros de los canales televisivos se le adelantaron al mismo juez…..INOCENCIA.- El anuncio de los canales volvió a pisotear la presunción de inocencia tanto de la señora Anabel como de la supuesta ladrona de la niña. Se supone que hubo consigna para que se le ayudara al señor juez anunciando lo que luego daría a conocer el impartidor de justicia…..ERRORES.-Y así, el proceso contra la señora Meza ha estado plagado de irregularidades. La levantaron, la “investigaron” con los consabidos “métodos científicos”. Muchos medios las declararon “rateras” desde principios de semana y hoy, los canales se adelantaron al juez por varios minutos al dar a conocer la vinculación a proceso y el supuesto hallazgo de elementos para fincarlesresponsabilidades…..REGLAS.- Atenidos al librito, tanto a la que supuestamente sustrajo a la niña como a la que supuestamente le ayudó debían ponelas en libertad de inmediato por el cúmulo de errores legales incurridos por la Fiscalía General del Estado. Y si a eso le añadimos el incidente en que un policía estatal trató de sembrar droga en los hijos de Anabel (ah perdón, fueron monedas que se le cayeron a Perla su hija), olvídense. Legalmente no da para mucho a la representación social…..S.O.S..- No sabemos si Perla la hija de la señora Anabel se enteró y entrevistó a Omar García Harfuch, que anduvo en Durango en inútil reunión de fiscalías del país, pero ayer confió en que el secretario de seguridad debía conocer del tema y proceder en consecuencia, no obstante que la autoridad federal no ha atraído el asunto y, obvio, no puede intervenir, a menos que haya petición de una de las partes…..ESCÁNDALO.- El caso es que la audiencia de vinculación programada para esta mañana se definió y citó a las partes para el próximo mes de diciembre. Y, claro que se hubiera visto pésima la justicia de haberse producido algún bloqueo del evento de fiscales, que por cierto, lo deben saber los invitados, se hizo en lo oscurito precisamente para que no se enteraran las partes en el espinoso tema…..LIBERTAD.- La familia de la señora Anabel, quién sabe de la otra mujer qué pasará, pues nadie opina nada y quién sabe si exista, porque en un descuido y nos salen con que era “la mujer que se aparece a los traileros por la presa Peña del Aguila…”. Ya en serio, sea el juez que sea, y esperando que actúe de acuerdo a la regla, si le llegan elementos suficientes para castigarla, adelante, pero si hay dudas de la participación en el hurto de la afanadora que se libere de inmediato, para lo que volvemos con el aburridor cuento de que es mil veces preferible tener un delincuente en la calle, que un inocente en la cárcel. Es una máxima en el derecho que, no ha perdido vigencia, por el contrario, ahora más que nunca cobra vida…..PATETICO.- Es demasiado incómodo ver la división que la oficina de prensa del gobierno ha creado entre los medios. Ahora se dividen por el ala oficialista y el ala libre. Nosotros pertenecemos a los libres que no admiten se nos diga cómo pensar y menos, cómo decirlo. Antier les comenté lo lamentable que resulta ver que siete un ocho colegas “coincidieron” en la misma nota, las mismas comas, los mismos acentos y hasta las mismas inocentadas. La diferencia es abismal entre unos y otros, y al final, será la razón la que se imponga, razón que nosotros resumimos en lo que ya hemos pedido: Si hay pruebas suficientes para mandar a la señora Anabel a la horca, adelante, que la ahorquen, pero si hay consigna y el juez está recibiendo órdenes de alguien para tomar una decisión, que se arme de valor, poquita empatía y algo de humanidad con la familia de la señora y le regrese la libertad.

Saludos