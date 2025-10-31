Detienen a 3 policías de Nombre de Dios por presunto homicidio y tortura

Nombre de Dios, Dgo.- Tres policías del municipio de Nombre de Dios fueron detenidos por un caso de homicidio y presuntos actos de tortura ocurridos en su cárcel municipal en meses recientes; el aseguramiento lo realizó la Fiscalía Anticorrupción.

Las primeras detenciones se derivaron del presunto homicidio de Josué Antonio Guzmán, de 45 años de edad, cuyo deceso ocurrió entre el 27 y el 28 de septiembre en la Cárcel Municipal de dicha demarcación.

Los asegurados son Remigio “N”, en ese momento director de Seguridad Pública Municipal, y el alcaide de la cárcel, José Othón “N”. En aquella fecha, habría sufrido golpes en el interior de dicho centro de detención, mismos que lo dejaron sin vida.

Según la Fiscalía Anticorrupción, la víctima presentaba “huellas de lesiones externas que no tenía antes de su ingreso a la celda”. Su detención, habría sido ordenada de manera directa por Remigio y a custodia quedó en manos de José.

En tal sentido, las dos personas “fueron detenidas por el delito de Homicidio durante el ejercicio de sus funciones, pues incumplieron con su obligación legal de vigilar y custodiar a la víctima, lo que facilitó que, al encontrarse detenida fuese privada de la vida”.

En tanto que Martín Eduardo “N” fue denunciado por otra víctima por presuntos actos de tortura, que también estaba detenida al momento del ataque. En este caso, la denuncia fue interpuesta por la propia víctima.

Una vez que el agente del Ministerio Público presentó las pruebas correspondientes, se emitieron órdenes de aprehensión contra los tres individuos, que ya están en manos de un Juez para los procedimientos correspondientes.