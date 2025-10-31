El Frío se intensifica en Durango: vienen temperaturas de 0∘C

Victoria de Durango, Dgo
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reportó que el Frente Frío número 11 continúa generando un clima contrastante en Durango, con heladas en la sierra y tardes cálidas, mientras que las principales presas de la entidad mantienen altos niveles de almacenamiento.
Pronóstico Meteorológico y Temperaturas
El pronóstico para este viernes 31 de octubre indica que persistirán las mañanas frías y el viento moderadamente fuerte:
- Temperatura Mínima: En la capital se esperan valores fríos de a al amanecer. Sin embargo, la estación Sardinas registró y La Rosilla reportó en el día previo.
- Temperatura Máxima: Por la tarde, el ambiente será cálido con máximas de a .
- Viento: Se prevén rachas máximas moderadamente fuertes de 30 a en gran parte del estado.
- Lluvias: La probabilidad de lluvias aisladas y ligeras se mantiene únicamente en la sierra occidental.
El pronóstico extendido indica que el frío se mantendrá al amanecer durante el fin de semana.
Estado de Almacenamiento de Presas
El almacenamiento total conjunto de las presas alcanzó los 2 mil 18 millones 695 mil metros cúbicos (). El total de las presas se mantiene con una capacidad de llenado global superior al 50 % de su capacidad.
Presas Llenas:
- Santiago Bayacora registra un 100.2 % de llenado.
- Peña del Águila se mantiene en un 100.6 % de llenado.
- Las presas Santa Elena y Caboraca reportan un 99.3 % y 99.1 % de llenado, respectivamente.
- Las presas Guadalupe Victoria y Francisco Villa se ubican en 97.2 % cada una.
Presas de Riego (Distrito 017):
- Lázaro Cárdenas (El Palmito): Reporta un 45.4 % de llenado.
- Francisco Zarco: Se encuentra al 63.6 % de su capacidad.
El observatorio meteorológico de Durango registró una temperatura máxima de y una mínima de en las últimas 24 horas.