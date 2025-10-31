Ladrón de baterías se cayó de la moto en la que huía

Durango, Dgo.

Un sujeto fue sorprendido robando la batería de una camioneta en la colonia Los Ángeles; al verse descubierto, subió a su motocicleta para escapar y cayó de esta, por lo que no tuvo otra que huir a pie y abandonar el vehículo.

El afectado es un joven de 18 años de edad, propietario de una Ford Ranger que dejó estacionada sobre la calle Alberto M. Alvarado de la colonia Los Ángeles, muy cerca del cruce con Fanny Anitúa.

Fue poco antes de las 23:00 horas cuando, al llegar al lugar en el que estaba su unidad, se sorprendió al ver un sujeto frente al cofre, extrayendo el acumulador, y de inmediato corrió hacia él.

El ladrón subió a toda prisa a su motocicleta Honda, pero perdió el control cuando el muchacho lo alcanzaba y cayó del vehículo. Fue entonces que decidió escapar a pie, corriendo.

El presunto ladrón no fue alcanzado, pero quedó la motocicleta de trabajo como evidencia del robo frustrado. Esta fue remolcada tras la atención a la víctima, brindada por personal de la Policía Municipal, que acudió tras un llamado al número de emergencias.