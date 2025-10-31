Murió Don Blas, el de los rompopes de González de la Vega

Durango, Dgo.

Un adulto mayor al que no habían visitado durante al menos 10 días, fue encontrado muerto el jueves por la tarde en un domicilio de la zona sur de la Ciudad de Durango. Todo apunta a una muerte por causas naturales.

La persona fallecida es el señor Blas Ríos Ortega de 92 años de edad, que tenía su domicilio en la calle Francisco González de la Vega de la colonia Veteranos de la Revolución.

Fue un sobrino de la víctima, también adulto mayor, quien acudió el jueves por la tarde a visitarlo tras no saber nada de él en al menos 10 días.

Al llegar al inmueble tocó durante un rato, y dado que no encontró respuesta, decidió entrar. Fue así que lo encontró ya sin signos vitales y en estado de descomposición.

Los restos estaban en el suelo, pues todo indica que sufrió una crisis hipertensiva en la que nadie estuvo para ayudarlo y en la que tampoco alcanzó a pedir auxilio.

De acuerdo al relato del hombre de 67 años que lo encontró, él mismo lo había visitado el pasado 20 de octubre, fecha en la que le llevó mandado y algunos medicamentos.

Después de eso, ningún otro familiar fue a buscarlo, por lo que su muerte se dio en soledad y sin que nadie se diera cuenta.