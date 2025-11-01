“Abogada” tenía cédula y título falsos; la FGR ya la detuvo

Durango, Dgo.

Una falsa abogada fue detenida por la Fiscalía General de la República al descubrirse que usaba título y cédula profesional apócrifos para ejercer la profesión; la FGR ya la detuvo y la fémina irá a juicio.

Se trata de Vanessa “Z”, quien tras la detección del delito, ya fue vinculada a proceso por el presunto delito de “ejercicio ilícito del servicio público”, previsto y sancionado por el Código Penal Federal.

Según el informe emitido por la FGR, la falsa profesionista presentó ante una institución pública no precisada un título y cédula profesional falsos que la acreditaban como Licenciada en Derecho.

Al constituir un delito del orden federal, se inició un proceso que permitió su aseguramiento y el inicio del proceso penal en dicho ámbito.

De acuerdo al Código Penal Federal, dependiendo de la integración del caso y las evidencias encontradas, la pena de cárcel fue ir desde uno hasta los siete años, además de hasta 150 días de salario mínimo como multa.