sábado, noviembre 1, 2025

“Abogada” tenía cédula y título falsos; la FGR ya la detuvo

Publicado:

Tiempo de lectura: Less than 1 min.

Durango, Dgo.

Una falsa abogada fue detenida por la Fiscalía General de la República al descubrirse que usaba título y cédula profesional apócrifos para ejercer la profesión; la FGR ya la detuvo y la fémina irá a juicio.

Se trata de Vanessa “Z”, quien tras la detección del delito, ya fue vinculada a proceso por el presunto delito de “ejercicio ilícito del servicio público”, previsto y sancionado por el Código Penal Federal.

Según el informe emitido por la FGR, la falsa profesionista presentó ante una institución pública no precisada un título y cédula profesional falsos que la acreditaban como Licenciada en Derecho.

Al constituir un delito del orden federal, se inició un proceso que permitió su aseguramiento y el inicio del proceso penal en dicho ámbito.

De acuerdo al Código Penal Federal, dependiendo de la integración del caso y las evidencias encontradas, la pena de cárcel fue ir desde uno hasta los siete años, además de hasta 150 días de salario mínimo como multa.

Contacto Hoy
Contacto Hoyhttps://contactohoy.com.mx/

Artículos Relacionados

Artículos Recientes

©
error: Content is protected !!