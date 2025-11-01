Cédula profesional cuesta casi 6 mp

Egresados deben pagar 1,700 pesos a Federación y 4,000 a escuelas

Por: Martha Medina

Actualmente, hay muchos profesionistas que no cuentan con su cédula, debido tanto a los trámites desgastantes como a las cantidades que tienen que pagar para contar con este documento, pues mientras 1,700 pesos se destinan al orden federal, hasta 4 mil pesos o más es lo que piden las universidades de las cuales egresaron, dijo el presidente de la Fecop, Alberto Pérez de la Cruz.

Agregó que además de que la contratación de profesionistas es baja en la entidad, otro problema es que muchos no tienen cédula profesional por los factores mencionados anteriormente, pues recordó que al Gobierno Federal se le pagan 1,700 pesos por este trámite, pero a esta cantidad se suman los cobros que se aplican en instituciones de nivel superior, como las universidades, lo que lleva esta cantidad fuera de las posibilidades de muchos de los egresados.

El dirigente de la Federación de Colegios de Profesionistas explicó que hay estrategias que utilizan algunas instituciones como la liberación de la biblioteca, algunas sanciones por no haberse titulado a tiempo y forma, es decir hay estrategias internas que manejan las universidades para que esto se encarezca mas, y profesionista que no tiene cédula no encuentra trabajo.

“Para un profesionista es complejo hacer este pago, porque no es retribuible, por eso solicitamos al Legislativo que la Ley de Profesiones que ingresamos desde hace un año sea votado, para regular este tema”, dijo, al indicar que ya se tuvo un acercamiento con este propósito, para agregar que la constancia de situación profesional que expide el orden federal le da una ventaja a los colegios, pues la ley señala que las únicas certificaciones que se pueden otorgar a un profesionista es mediante los colegios, lo cual ayudará a sumar.