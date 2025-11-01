Dos mujeres lesionadas al caer en el centro de la ciudad

Durango, Dgo.

Dos mujeres fueron llevadas en ambulancia a hospitales de la ciudad de Durango luego de ser víctimas de accidentes en la Zona Centro; según el informe de las autoridades, las dos cayeron de su propia altura.

Una de las víctimas es una señora de 82 años de edad que caminaba por la calle 5 de Febrero cuando, en medio de un traspié, cayó sobre la banqueta.

De inmediato, personal de una zapatería 3 Hermanos salió para apoyarla, la llevó a una silla dentro del establecimiento y pidieron presencia de personal médico.

Poco después llegó la Cruz Roja Mexicana y la señora, de nombre Yolanda, fue traslada al hospital del ISSSTE para una valoración más detallada, aunque se le reportó estable.

Algo similar le pasó una mujer de unos 40 años, pero en el interior de una sucursal de una conocida pollería, ubicada en la esquina de 20 de Noviembre y la calle Progreso.

La víctima resbaló y se golpeó en la zona de la cadera, por lo que también se solicitó apoyo médico; la Cruz Roja Mexicana se encargó de llevarla a la clínica privada, donde confirmaron las contusiones, pero la reportaron fuera de peligro.

