Obituario 01 de noviembre de 2025

FUNERALES GARRIDO (ANALCO

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. María Luisa Marín Ramírez, de 77 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Madre Teresa de Calcuta #100 de Colonia Jardines de Cancún se está velando el cuerpo de la Sra. María Luisa Almanza Rodríguez, de 79 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Gpe. Victoria, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Jorge Luis Vitela Valdez, de 47 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Canatlán, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Elpidia Soria Macías, de 82 años, sus honras y sepelio están pendientes