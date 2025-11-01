Otra vez atraparon al “Teto” consumiendo hierba verde y seca

Durango, Dgo.

De nueva cuenta, policías municipales detuvieron al “Teto” por pasear por el centro de la ciudad fumando marihuana; se trata de un “cliente” frecuente de los uniformados, que lleva ya una docena de arrestos en los meses recientes.

El detenido es Héctor Manuel, un hombre de 40 años de edad que dice no tener domicilio ni trabajo, pero que se las ingenia para comprar el enervante ya mencionado.

Fue el viernes cuando, al recorrer el Paseo Alamedas, los agentes de la Policía Municipal notaron el típico olor de la droga y se acercaron a revisar.

De esa forma se dieron cuenta de que era el “Teto” y procedieron a una inspección, en la que confirmaron que consigo tenía un cigarro recién apagado del enervante.

Ante ello, procedieron a su arresto y traslado ante el Juez Cívico, que lo volvió a recibir, tal y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, para un arresto administrativo de 36 horas.

