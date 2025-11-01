Paquete fiscal con mayor presión y vigilancia a contribuyentes

Con el paquete fiscal aprobado para el próximo año, en el que el Gobierno Federal busca aumentar la recaudación, se acortaron los plazos para los procedimientos fiscales para los contribuyentes, que tendrán mayor presión y una vigilancia más estricta, señaló el presidente del Colegio de Contadores, Eduardo Salas Avilés.

Recordó que se acaba de aprobar el paquete económico para 2026, donde vienen actualizaciones sobre todo a impuestos en el caso del IEPS, así como una reforma al Código Fiscal de la Federación, en la que se menciona el tema de auditorías.

“Como el país necesita más recursos, en la bandera de no aumentar o crear nuevos impuestos, tienen que recaudar y es a través de revisiones en auditoría, por procedimientos de vigilancia profunda, además de que en éstos se acortan los plazos”, dijo, al indicar que ya no serán 45 días, sino 15 para resolver y atender los asuntos de recaudación.

Para los contribuyentes tanto físicos como morales, será bastante complicado este escenario, añadió, al explicar que habrá una fiscalización más puntual, más exigente para personas y especialmente, habrá una autoridad muy vigilante de los procedimientos y temas que vayan surgiendo.

Ante esta circunstancia, recomendó a los contribuyentes actualizar sus registros y su contabilidad, tener al día los impuestos y contribuciones para evitar esta situación, con una recaudación y finanzas sanas, para evitar la aplicación de sanciones.