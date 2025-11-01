Positivo aumento al precio del maíz

Permitirá recuperar gastos hechos por los productores

El acuerdo por medio del cual se otorgarán 950 pesos por tonelada de maíz a los productores del país, les beneficiará porque podrán recuperar los costos que implica la producción de este año, señaló Antonio de la Torre, presidente de la Unión Nacional de los Industriales de la Masa y la Tortilla.

Al mismo tiempo, criticó la postura de algunos grandes industriales, que estaban comprando el maíz hasta 6 mil pesos la tonelada, pues al saber que el Gobierno Federal y los estatales acordaron el apoyo mencionado, decidieron bajar a 5,200 pesos el precio de la tonelada a la compra, pues indicó que en tales casos, el beneficio se quedará para los industriales y no para los campesinos.

Agregó que aunque el Gobierno Federal no puede obligar a los industriales a comprar al precio de 6 mil pesos la tonelada de maíz, “si están en el programa Maíz Tortilla se tienen que poner la camiseta, no se vale que eso que lucha la gente por algo justo, ahora se les quiera pagar a 5,200 pesos por tonelada, así no van a sacar ni la mitad de los costos de producción”, dijo.

Recalcó que está completamente de acuerdo con el precio de 7,200 pesos para los productores, al recordar que no se entiende por qué desde hace muchos años el precio del maíz blanco que se produce para tortillas depende de los precios internacionales, pues este alimento se incluyó como precio internacional a raíz del Tratado de Libre Comercio.

Ahora que hubo una mayor producción del alimento a nivel mundial, el precio del mismo se encuentra a la deriva, pues se menciona que llega hasta 4 mil pesos la tonelada, aunque en México es mayor, a pesar de las presiones que existen en este renglón.