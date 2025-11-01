Se brincó la barda de la casa de su ex solo para golpearla

Durango, Dgo.

Un sujeto que ya fue denunciado por el delito de violencia familiar llegó a la casa de su víctima y, por enésima ocasión, la agredió físicamente; el tipo incluso brincó la barda del domicilio para arremeter contra ella.

El presunto agresor, que ya fue señalado ante la Fiscalía General del Estado, es un tipo de nombre Julio, que tiene 37 años de edad y es albañil. Vive, como su víctima, en un domicilio cercano a la unidad deportiva Luis Gándara Soto.

Los hechos ocurrieron el viernes, cuando el individuo llegó hasta la casa de su expareja, quien no solo terminó la relación, sino que incluso lo denunció, por los actos de violencia.

Dado que la fémina no le abrió la puerta, tal y como le recomendaron las autoridades, decidió brincar la barda y, una vez dentro, de nuevo la golpeó.

La fémina, como pudo, pidió ayuda a través del número de emergencia y poco después llegaron policías a bordo de una patrulla, pero Julio logró escapar antes de su llegada.

Los oficiales recomendaron a la víctima acudir de nuevo a la Fiscalía, con el fin de que se acelere el proceso y su vida no corra riesgo.