Murió bailando junto a su esposa en la Bella Época

Durango, Dgo.

Un quincuagenario que tenía su domicilio en la zona sur de la ciudad, murió durante la madrugada de este domingo mientras bailaba junto a su esposa en el salón denominado “La Bella Época”.

La persona fallecida es el señor Antonio Almeida Ávila de 57 años de edad, ya tenía su casa en la colonia Constituyentes de la capital del estado.

De acuerdo al informe elaborado por las autoridades, había acudido al salón de baile acompañado de su esposa Erika de 43 años y ahí en el lugar, a eso de las 02:00 horas, comenzó a sentirse mal.

Momentos después, Antonio se desvaneció por lo que se solicitó asistencia médica el sitio arribo personal de la Cruz Roja Mexicana, que ya nada pudo hacer por él, pues ya no tenía signos vitales.

Según la declaración de su pareja, el ahora occiso había sido diagnosticado recientemente con hipertensión y diabetes y ya estaba en tratamiento médico.

De sus restos se hizo cargo personal de la Fiscalía General del Estado, que anticipo que la defunción se habría dado a causa de un infarto agudo al miocardio, aunque se realizará la necropsia de ley para cerrar el caso con certeza.