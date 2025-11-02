Murió por autolesión en la Miguel de la Madrid

Durango, Dgo.

Un hombre adulto murió este domingo, durante el transcurso de la mañana, al causarse Así mismo una lesión que resultó fatal. Fue su madre quien lo encontró ya sin signos vitales.

El occiso fue identificado como E. G. T. R., de 31 años de edad, a su domicilio en la calle 2 de Mayo de la colonia Miguel de la Madrid.

Fue este domingo cerca del mediodía cuando se solicitó asistencia médica en dicho inmueble, dado que encontraron al muchacho inconsciente tras una lesión claramente provocada por el mismo.

Poco después arribó personal de la Cruz Roja Mexicana, pero ya nada se podía hacer por el varón, que al parecer tenía ya un rato de haber fallecido.

Ante ello se notificó al agente del Ministerio Público, que llegó poco después y se hizo cargo de la escena para las investigaciones correspondientes.

Es recordar que en el 911 se brinda apoyo emergente a cualquier persona que se encuentre en algún tipo de crisis emocional o suicida. Esta fue contabilizada como la muerte 120 del año por autorización y el caso número 2 del mes de noviembre.