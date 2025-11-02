domingo, noviembre 2, 2025

Murió tras beber una botella completa de veneno 

Durango, Dgo.

Un hombre que se encontraba en estado de ebriedad murió de ingerir, en medio de chicha condición, una botella completa de veneno para plagas; el deceso se dio poco después de ingresar a un hospital a recibir atención médica.

El fallecido fue identificado con las iniciales de B.G. R. R., de 33 años de edad y domicilio en la localidad de Morcillo, en la zona norte del municipio de Durango.

El hecho que derivó en el deceso ocurrió a eso de las 22:00 horas del sábado, cuando familiares lo forzaron a regresar a casa, dado que se encontraba en estado de intoxicación etílica, aunado a que aparentemente había ingerido otras sustancias.

Molesto por la acción, que se había vuelto habitual, comenzó a causar daños en la vivienda en la que estaba y, repentinamente, tomó una botella con un químico usado para el control de placas y la bebió casi completa.

Casi de inmediato cayó al piso, por lo que solicitaron apoyo médico y una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana lo trasladó al Hospital General 450; por desgracia, su condición se agravó rápidamente y poco después se confirmó su defunción.

La muerte de B. G., es el primer deceso por autolesión del mes de noviembre, mientras que en el año se han acumulado 119.

