Anuncian a ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dieron a conocer que el Jurado definió a las y los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025.
Entre las personas galardonadas se encuentran medallistas olímpicos y paralímpicos, campeones mundiales y atletas de reconocida trayectoria.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregará los premios en una ceremonia que se efectuará durante el mes de noviembre.
Las y los ganadores recibirán un diploma firmado por la Ejecutivo Federal, una medalla de primera clase de oro ley 0.900, acompañada de una roseta y una entrega en numerario por la cantidad de $796,005.00 (setecientos noventa y seis mil cinco pesos 00/100 M.N.).
Las y los ganadores por categoría son:
Deporte no profesional:
• Andrea Maya Becerra Arízaga (Tiro con arco)
• Alegna Aryday González Muñoz (Atletismo)
• Uziel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo)
• Osmar Olvera Ibarra (Clavados)
Deporte profesional:
• Isaac Del Toro Romero (Ciclismo)
Deporte paralímpico:
• Luis Carlos López Valenzuela (Para atletismo)
• Osiris Aneth Machado Plata (Para atletismo)
Entrenador(a):
• Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo)
• Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con arco)
Juez/Árbitro:
• Araceli Ornelas Caballera (Taekwondo)
• Leslie Selene Velázquez González (Para powerlifting)
Trayectoria destacada en el deporte mexicano:
• Gabriela Belem Agúndez García (Clavados)
• Donovan Daniel Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo)
• José Arnulfo Castorena Vélez (Para natación)
• María Lorena Ramírez Nahueachi (Atletismo – ultramaratones)
Fomento al deporte:
• Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez