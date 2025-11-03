Anuncian a ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dieron a conocer que el Jurado definió a las y los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025.

Entre las personas galardonadas se encuentran medallistas olímpicos y paralímpicos, campeones mundiales y atletas de reconocida trayectoria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregará los premios en una ceremonia que se efectuará durante el mes de noviembre.

Las y los ganadores recibirán un diploma firmado por la Ejecutivo Federal, una medalla de primera clase de oro ley 0.900, acompañada de una roseta y una entrega en numerario por la cantidad de $796,005.00 (setecientos noventa y seis mil cinco pesos 00/100 M.N.).



Las y los ganadores por categoría son:

Deporte no profesional:

• Andrea Maya Becerra Arízaga (Tiro con arco)

• Alegna Aryday González Muñoz (Atletismo)

• Uziel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo)

• Osmar Olvera Ibarra (Clavados)

Deporte profesional:

• Isaac Del Toro Romero (Ciclismo)

Deporte paralímpico:

• Luis Carlos López Valenzuela (Para atletismo)

• Osiris Aneth Machado Plata (Para atletismo)

Entrenador(a):

• Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo)

• Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con arco)

Juez/Árbitro:

• Araceli Ornelas Caballera (Taekwondo)

• Leslie Selene Velázquez González (Para powerlifting)

Trayectoria destacada en el deporte mexicano:

• Gabriela Belem Agúndez García (Clavados)

• Donovan Daniel Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo)

• José Arnulfo Castorena Vélez (Para natación)

• María Lorena Ramírez Nahueachi (Atletismo – ultramaratones)

Fomento al deporte:

• Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez