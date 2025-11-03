Clausuran Congreso de Ingeniería Química en ITD

El Instituto Tecnológico de Durango, del Tecnológico Nacional de México, concluyó con gran éxito el Congreso Nacional de Ingeniería Química “Ing. José Alberto Córdova Quiñones”, evento que conmemoró los 65 años de formación de Ingenieros Químicos en esta casa de estudios.

La ceremonia de clausura tuvo lugar en el auditorio de la Sección 12 del SNTE, donde la M.A. Rossana Faviola Zúñiga Meraz, subdirectora de Planeación y Vinculación, declaró formalmente clausurado el congreso en representación del Dr. Guillermo de Anda Rodríguez, director del ITD.

Durante el evento, la M.C. Brenda Paloma Gómez Lozano, coordinadora general del CONIQ 2025, dirigió un emotivo mensaje en el que reconoció el compromiso, entusiasmo y participación de estudiantes, docentes y ponentes que hicieron posible este encuentro académico.

Asimismo, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos y premiaciones en distintas categorías: Rally Químico, Concurso de Logotipo, Disciplinas Deportivas y Prototipos.

El CONIQ 2025 reafirmó el compromiso del ITD con la excelencia académica y la innovación, impulsando la formación integral y el desarrollo profesional de los futuros ingenieros químicos.

Este encuentro fortaleció los lazos de vinculación académica, científica y tecnológica con expertos del sector, fomentando la investigación, la sostenibilidad y la aplicación responsable de la ingeniería para el bienestar social.