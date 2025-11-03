lunes, noviembre 3, 2025

Del 3 al 27 de noviembre, inicia pago de Pensiones y Programas para el Bienestar

  • El depósito bancario se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido del derechohabiente
  • La fecha de pago, se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, del 3 alel 27 de noviembre, inicia el pago de Pensiones y Programas de Bienestar correspondiente al bimestre noviembre–diciembre, para los derechohabientes y beneficiarios mujeres de 63 y 64 años, adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras,  sembradoras  y sembradores.

“Inicia el pago con el siguiente calendario del 3 al 27 de noviembre, el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido para darles una atención adecuada, porque cada vez son más beneficiarios y derechohabientes de los Programas de Bienestar”, resaltó.

La secretaria Ariadna Montiel agregó que la fecha de pago, se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar. Para brindar mejor atención, el depósito bancario se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido del derechohabiente, bajo el siguiente calendario:

LETRAS

DÍA

NOVIEMBRE

A

LUNES

3

B

MARTES

4

C

MIÉRCOLES

5

C

JUEVES

6

D, E, F

VIERNES

7

G

LUNES

10

G

MARTES

11

H, I, J, K

MIÉRCOLES

12

L

JUEVES

13

M

VIERNES

14

M

MARTES

18

N, Ñ, O

MIÉRCOLES

19

P, Q

JUEVES

20

R

VIERNES

21

R

LUNES

24

S

MARTES

25

T, U, V

MIÉRCOLES

26

W, X, Y, Z

JUEVES

27

El pago a las y los sembradores del programa Sembrando Vida se realizará el 7 de noviembre de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Para consultar la ubicación de sucursales del Banco del Bienestar ingresa a: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx   

