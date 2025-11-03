Del 3 al 27 de noviembre, inicia pago de Pensiones y Programas para el Bienestar

El depósito bancario se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido del derechohabiente

La fecha de pago, se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, del 3 alel 27 de noviembre, inicia el pago de Pensiones y Programas de Bienestar correspondiente al bimestre noviembre–diciembre, para los derechohabientes y beneficiarios mujeres de 63 y 64 años, adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras, sembradoras y sembradores.

“Inicia el pago con el siguiente calendario del 3 al 27 de noviembre, el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido para darles una atención adecuada, porque cada vez son más beneficiarios y derechohabientes de los Programas de Bienestar”, resaltó.

La secretaria Ariadna Montiel agregó que la fecha de pago, se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar. Para brindar mejor atención, el depósito bancario se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido del derechohabiente, bajo el siguiente calendario:

LETRAS DÍA NOVIEMBRE A LUNES 3 B MARTES 4 C MIÉRCOLES 5 C JUEVES 6 D, E, F VIERNES 7 G LUNES 10 G MARTES 11 H, I, J, K MIÉRCOLES 12 L JUEVES 13 M VIERNES 14 M MARTES 18 N, Ñ, O MIÉRCOLES 19 P, Q JUEVES 20 R VIERNES 21 R LUNES 24 S MARTES 25 T, U, V MIÉRCOLES 26 W, X, Y, Z JUEVES 27

El pago a las y los sembradores del programa Sembrando Vida se realizará el 7 de noviembre de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Para consultar la ubicación de sucursales del Banco del Bienestar ingresa a: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx