Del 3 al 27 de noviembre, inicia pago de Pensiones y Programas para el Bienestar

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, del 3 alel 27 de noviembre, inicia el pago de Pensiones y Programas de Bienestar correspondiente al bimestre noviembre–diciembre, para los derechohabientes y beneficiarios mujeres de 63 y 64 años, adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras, sembradoras y sembradores.
“Inicia el pago con el siguiente calendario del 3 al 27 de noviembre, el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido para darles una atención adecuada, porque cada vez son más beneficiarios y derechohabientes de los Programas de Bienestar”, resaltó.
La secretaria Ariadna Montiel agregó que la fecha de pago, se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar. Para brindar mejor atención, el depósito bancario se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido del derechohabiente, bajo el siguiente calendario:
|
LETRAS
|
DÍA
|
NOVIEMBRE
|
A
|
LUNES
|
3
|
B
|
MARTES
|
4
|
C
|
MIÉRCOLES
|
5
|
C
|
JUEVES
|
6
|
D, E, F
|
VIERNES
|
7
|
G
|
LUNES
|
10
|
G
|
MARTES
|
11
|
H, I, J, K
|
MIÉRCOLES
|
12
|
L
|
JUEVES
|
13
|
M
|
VIERNES
|
14
|
M
|
MARTES
|
18
|
N, Ñ, O
|
MIÉRCOLES
|
19
|
P, Q
|
JUEVES
|
20
|
R
|
VIERNES
|
21
|
R
|
LUNES
|
24
|
S
|
MARTES
|
25
|
T, U, V
|
MIÉRCOLES
|
26
|
W, X, Y, Z
|
JUEVES
|
27
El pago a las y los sembradores del programa Sembrando Vida se realizará el 7 de noviembre de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Para consultar la ubicación de sucursales del Banco del Bienestar ingresa a: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx