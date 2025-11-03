Disminuyó personal ocupado en agosto

El Instituto de Estadística y Geografía dio a conocer los Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos (igperse) -se integran por el Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos (igpose), el Índice Global de Remuneraciones de los Sectores Económicos (igrese) y por el Índice Global de Remuneraciones Medias Reales de los Sectores Económicos (igremse)-, que muestran la evolución del personal ocupado y de las remuneraciones reales que las encuestas económicas reportan para los sectores Construcción, Industrias manufactureras, Comercio y Servicios privados no financieros.

En agosto de 2025 y con cifras ajustadas por estacionalidad, el igpose presentó un nivel de 97.9 puntos: descendió 0.3 % a tasa mensual y 1.0 % a tasa anual.

A su interior, el personal no dependiente decreció 1.3 % y el personal dependiente, 0.2 % a tasa mensual. En su comparación anual, el personal no dependiente disminuyó 4.6 % y el personal dependiente, 0.7 por ciento.

En agosto pasado, las remuneraciones (incluyen el pago por suministro de personal y pagos de honorarios o comisiones) de los sectores económicos alcanzaron un nivel de 123.3 puntos, representaron un alza de 0.3 % a tasa mensual y de 2.9 % a tasa anual.

En el octavo mes de 2025, el igremse se ubicó en 125.8 puntos: aumentó 0.5 % respecto al mes previo y 3.9 %, en relación con agosto del año anterior.