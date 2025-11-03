Hallan a un hombre sin vida en su domicilio

Durango, Dgo

Esta mañana, la tranquilidad del fraccionamiento El Milagro se vio interrumpida, tras el hallazgo del cuerpo de un hombre al interior de un domicilio, en un presunto caso de muerte por autolesión,

Los hechos fueron reportados al número de emergencias 911 a las 10:40 horas de este lunes 3 de noviembre de 2025, indicando que el vecino de la Primera Privada de Luna, con el número 820, se había quitado la vida en el interior de su vivienda. De acuerdo con el reporte de las autoridades, personal de emergencia, se trasladó de inmediato al lugar. Al arribar, confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre en el área del baño de la casa.

La víctima, fue identificada como José Miguel Contreras González, de 47 años y de oficio herrero. Fue el propietario y vecino de la vivienda, quién realizó el macabro hallazgo al ir a visitarlo, pues no sabía nada de él, tras no contestar las llamadas ni los mensajes.

Paramédicos de la Cruz Roja, a bordo de la ambulancia DGO 135, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Por lo qué el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley, procedimiento que determinará de manera oficial la causa de la muerte.