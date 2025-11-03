lunes, noviembre 3, 2025

Obituario 03 de noviembre de 2025

Publicado:

Tiempo de lectura: 1 min.

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Espíritu Santo  se está velando el cuerpo del Ing. Jesús Alfonso Rodríguez Alonso, de 84 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala la Piedad se está velando el cuerpo del Sr. Valente  Valle Betancourt, de 87 años, sus honras  y sepelio están pendientes    

En sala Resurrección se está velando del Sr. Norberto Valdespino Flores,  de 97 años, sus honras y sepelio están  pendientes

En sala A se está velando el cuerpo de la Sra. María Dolores Hernández López, de 93 años, se despide para su cremación

En sala B se está velando el cuerpo del Sr. Gerardo Martínez Gómez, de 61 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #3 de matriz se está velando el cuerpo de la Sra. Ofelia Barrón Arrieta, de 78 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #4 de matriz se está velando el cuerpo del Sr. Antonio Almeida Ávila, de 57 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #5 de matriz se está velando el cuerpo de la Sra. Irma Gallardo Rodríguez, de 87 años, sus honras y sepelio están pendientes

Contacto Hoy
Contacto Hoyhttps://contactohoy.com.mx/

Artículos Relacionados

Artículos Recientes

©
error: Content is protected !!