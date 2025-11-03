lunes, noviembre 3, 2025

Presas de Durango se mantienen a la baja, con llenado promedio del 51%

Durango, Dgo

El almacenamiento total de las principales presas en el estado de Durango se mantiene por encima del 50%, aunque con una ligera disminución en su volumen, según el último reporte hidrológico emitido por la Subdirección Técnica de la CONAGUA con fecha del lunes 3 de noviembre de 20251.

El total de las presas registró un almacenamiento actual de 2,017.313 Mm3, lo que representa una evolución de almacenamiento de -0.524 Mm3 respecto al día anterior.

Panorama por Distrito de Riego

El sistema de presas se divide en tres distritos y una unidad de riego (U.R.), con los siguientes niveles de llenado.

  • Distrito de Riego 017:
    • Presa Lázaro Cárdenas: La más grande del sistema, cuenta con un almacenamiento actual de 1,342.061 Mm3, alcanzando el 45.4% de su capacidad.
    • Presa Francisco Zarco: Su almacenamiento es de 195.118 Mm3, con un llenado del 63.1%.
    • El subtotal del DR 017 es del 47.1% de llenado.
    • Distrito de Riego 103:
      • Presa San Gabriel: Reportó un llenado del 40.8%.
      • Distrito de Riego 052:
      • Presenta el mayor porcentaje de llenado en general, con un 98.7%.
      • Presa Santiago Bayacora: Se encuentra al 100.2% de llenado.
      • Presa Peña del Águila: También supera su capacidad, registrando 100.8% de llenado.
      • Unidad de Riego (U.R.):
      • El subtotal de la U.R. es del 61.5% de llenado11.

         

 

🌡️ Temperaturas Mínimas y Ausencia de Lluvias

El boletín de la CONAGUA también destaca que no se registró precipitación (0.0 mm) en ninguna de las estaciones y presas monitoreadas durante el día.

En cuanto a las temperaturas, se reportó una mínima extrema de -7.0Cen la estación de La Rosilla, ubicada en el municipio de Guanaceví.

Otras temperaturas mínimas notables incluyen14:

  • Sardinas (San Bernardo): -5.5C.
  • Navíos (Durango): -3.5 C.

    La temperatura máxima del día se registró en la estación El Real del municipio de Tamazula, alcanzando los 40.0C.

