Trabajan en la formación del Partido Republicano Colosista

Tenemos el proyecto de resolver, atender, hacer un gobierno social y ciudadano, por eso trabajamos en la formación del Partido Republicano Colosista, que retomará los ideales que dejó el licenciado Luis Donaldo Colosio, señaló Gonzalo Nabor Lanche, presidente de este organismo político.

En estos momentos se lleva a cabo el proceso de registro en todo el país, para realizar las asambleas constitutivas con el INE, para obtener el registro como partido político nacional y estar en posibilidades de competir en el 2027 en las entidades donde habrá cambio de gobernador, así como en las elecciones para diputados federales y presidentes municipales, informó.

Agregó que en el caso de Durango, “tenemos mucho interés en consolidarnos como una fuerza política importante, que incursione en el órgano de gobierno, buscar la gubernatura y desde luego, garantizar la solución de los problemas pendientes que por décadas han estado sin atenderse”.

Entre los problemas que más afectan a los ciudadanos, destacó la situación de inseguridad que se presenta en el país, “es un producto casi de la canasta básica”, añadió, para indicar que otra preocupación de la población es la falta de empleo, de oportunidades, que es un reclamo de los ciudadanos.

Otro tema que preocupa es el relacionado con el campo, con la falta de insumos y apoyos para los productores, entre otros problemas que se presentan en la entidad, para indicar que parte de esta situación está relacionada con la falta de capacidad económica de parte de los gobiernos, más en casos como el de Durango, que recibe recursos federales muy limitados.

Finalmente, dijo que existe interés de los duranguenses por formar parte de este partido, que tendrá como parte de sus características que es estrictamente ciudadano y que no admitirá en sus filas a políticos tradicionales, que ya están viciados y en nada ayudarían a un nuevo proyecto.