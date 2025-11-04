Aparatosa carambola deja un taxi con graves daños materiales

Durango, Dgo.

Un taxi resultó con daños severos en un aparatoso hecho de tránsito ocurrido este martes por la mañana en la avenida San Luis, en la zona oriente de la capital; el presunto responsable del percance, del tipo carambola, escapó.

En el hecho de tránsito, en el que no hubo lesionados, la peor parte fue para el conductor de un automóvil Mitsubishi Mirage habilitado como taxi de la Confederación de Trabajadores de México.

Según los testimonios, dicha unidad se detuvo porque, delante de esta, circulaba un autobús de la ruta naranja, este marcado con el número económico 23. Esto ocurrió por la avenida San Luis.

Justo en ese momento, otro vehículo (cuyas características no fueron detalladas) se impactó en la parte trasera del taxi y este fue proyectado hacia la carrocería del camión de pasajeros.

Luego, el conductor de dicha unidad motriz, señalado como responsable, huyó de la escena. Al lugar acudieron las autoridades y los ajustadores de las aseguradoras involucradas para los procedimientos de rigor.