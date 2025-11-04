Cancelan Expo Mueble por mala situación económica en Durango

Ante la situación económica que se presenta actualmente en la entidad, se determinó cancelar la Expo del Mueble que se tenía planeada para este mes, informó Manuel Rodríguez, presidente de la Asociación de Fabricantes Muebleros de esta ciudad.

Puntualizó que el circulante está muy bajo en estos momentos, “creemos que al hacerla sí podría asistir mucha gente, pero se tendrían muy bajas ventas, por eso hemos decidido posponerla para el próximo año”, dijo, al indicar que está por definirse la fecha en la que se llevará a cabo.

Explicó que los integrantes de la Asociación consideraron que no es lo mejor realizar esta Expo en estos momentos, aunque se harán otras cosas para reactivar el sector mueblerode Durango, a través de algunos descuentos y promociones, pues indicó que en el tema de la expo se consideraron los gastos que implican para los fabricantes y el riesgo de que no se recuperaran por ventas bajas.